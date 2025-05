Births: May 14, 2025

Published 6:00 am Wednesday, May 14, 2025

Good Shepherd Medical Center, Hermiston

April 29, 2025

ROSS — Sevana Reardon and Aaron Ross, of Hermiston; a boy, Whitt Isaac Ross.

April 30, 2025

WALKER — Brooke Walker and Tanner Walker, of Hermiston; a boy, Kolbey Brooks Walker.

Grande Ronde Hospital, La Grande

May 6, 2025

SETON — Kayla Maureen Houston and Travis LJ Seton, of La Grande; a boy, Luca Cyrus Seton.

May 9, 2025

JACKSON — Alistacia Jackson and Jason Jackson, of La Grande; a girl, Amelia Waverly Jackson.