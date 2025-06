Births: June 4, 2025

Published 6:00 am Wednesday, June 4, 2025

CHI St. Anthony Hospital, Pendleton

May 28, 2025

PRECIADO — Erika Preciado, of Hermiston; a girl, Ailani Preciado.

May 29, 2025

PARK — Claire Park and Gage Park, of Pendleton; a girl, Raelyn Jean Park.

May 30, 2025

ROSARIO DEAN — Blanca Rosario Alferez and Morgan William Dean, of Pendleton; a girl, Arya Rosario Dean.

Grande Ronde Hospital, La Grande

May 28, 2025

WILLSON — Teri Lynn Willson and Tanner Scott Willson, of La Grande; a girl, Lenna Marie Willson.

May 29, 2025

SCHILZ — Denise Renee Schilz and Kylar Marcus Schilz, of Haines; a girl, Rowynn Lois Schilz.

May 30, 2025

HODGES — Chelsey Jean Hodges and Dylan Ford Johnny Hodges, of La Grande; a girl, Sutton Dawn Hodges.

May 31, 2025

FARMER — Chelsea Rae Campbell and Bailey Allen Farmer, of Wallowa; a girl, Aspen Rae Farmer.